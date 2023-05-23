В Венгрии рассчитывают на завершение проекта АЭС "Пакш-2" в соответствии с планами

Премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт хотел бы расширить ядерную станцию с помощью российских ядерных технологий

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассчитывает, что строительство второй очереди АЭС в Пакше по проекту Росатома будет осуществлено, несмотря на попытки ряда стран помешать этому проекту. Об этом заявил во вторник, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что атомная станция в Пакше, построенная еще советскими специалистами в 1980-е годы, успешно работает уже в течение многих лет. "Русские всегда были надежными партнерами. Мы хотели бы расширить эту ядерную станцию, но делать это с помощью других технологий будет очень рискованно, и мы хотели бы использовать российские ядерные технологии", - сказал Орбан, отвечая на вопрос ведущего форума, насколько санкции мешают осуществлению проекта "Пакш-2" и не собирается ли Венгрия отказаться от сотрудничества с Росатомом.

"Я надеюсь, что мы сможем продолжить этот сложный процесс строительства атомной станции, и я оптимистично смотрю на перспективы его завершения в соответствии с намеченными планами", - заявил премьер, выступление которого транслировалось на странице венгерского правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

АЭС "Пакш" обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Венгрия рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс МВт до 4,4 тыс МВт.