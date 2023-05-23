МВФ улучшил прогноз роста британской экономики до 0,4% в 2023 году

В отчете фонда говорится, что стране удастся избежать рецессии

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Великобритании, который должен составить 0,4% по итогам 2023 года, при этом стране удастся избежать рецессии. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете фонда.

Основным фактором улучшения прогноза стала поддержка экономики со стороны "устойчивого спроса в контексте снижающихся цен на энергоносители". Другими факторами называется рост зарплат в стране и более продуманная налогово-бюджетная политика. Ранее, в апреле, МВФ прогнозировал, что ВВП Соединенного Королевства по итогам года сократится на 0,4%, а положение дел в британской экономике станет самым плохим среди всех стран Группы семи.

Вместе с тем в нынешнем отчете фонд предупредил о рисках сохранения инфляции в стране на высоких уровнях, заметив, что "экономическая активность значительно замедлились с прошлого года при сохранении устойчиво высоких темпов инфляции". Как отмечается в документе, инфляция будет превышать целевой показатель Банка Англии в 2% на полгода дольше, чем ожидалось в апреле, - до середины 2025 года.

МВФ ожидает рост ВВП Великобритании на уровне 1% в 2024 году и на уровне в 2% в 2025 и 2026 годах.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант приветствовал прогноз фонда, заметив, что теперь долгосрочные ожидания роста британской экономики "выше, чем в Германии, Франции и Италии".