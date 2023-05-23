В Новгородской области впервые за 30 лет запустят водный маршрут

С 26 мая на маршруте "Великий Новгород - Взвад" начнут курсировать скоростные суда типа "Восход"

ТАСС, 23 мая. В Новгородской области впервые за 30 лет состоится запуск регулярного водного маршрута "Великий Новгород - Взвад". С пятницы, 26 мая, по нему будут курсировать скоростные суда типа "Восход", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона во вторник.

"Водное сообщение скоростными судами в направлении Старой Руссы было прекращено более 30 лет назад. Теперь курсировать по водному маршруту будут скоростные суда типа "Восход": продолжительность в пути составит 60 минут, протяженность - 45 км. Предусмотрено шесть рейсов в день", - сообщили в пресс-службе.

От деревни Взвад до Старой Руссы будет организован синхронизированный с прибытием "Восходов" муниципальный автобусный маршрут, продолжительность в пути составит 20 минут, протяженность маршрута - порядка 22 км. Госконтракт на осуществление перевозок в летний период этого года заключен с компанией "Восход", входящей в группу компаний "Астра Марин".

"Для развития туристического потенциала маршрута билеты на водный транспорт интегрированы в систему продаж железнодорожных билетов перевозчика СЗППК", - пояснили в пресс-службе.

Рыбацкая деревня Взвад находится в месте впадения реки Ловать в озеро Ильмень. В день запуска маршрута здесь будет организована концертная программа с участием местных коллективов.