Госдума одобрила в I чтении порядок доступа субъектов МСП из новых регионов к господдержке

Согласно законопроекту, субъекты будут внесены в единый реестр юрлиц с 2023 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке интеграции субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое пространство России. Законопроект был инициирован группой депутатов от разных фракций.

Согласно законопроекту, субъекты МСП будут внесены в единый реестр юридических лиц, начиная с 2023 года, что позволит предприятиям претендовать на получение мер господдержки.

"После включения новых регионов в состав Российской Федерации, для них открывается настоящий окно возможностей по государственной поддержке, - отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина ("Единая Россия"). - Однако сегодня существует правовая коллизия: малый и средний бизнес может получать поддержку на государственном, региональном и муниципальном уровне после включения в реестр ФНС, который формируется на основании отчетов по доходам за прошлый год. Естественно, что таких отчетов у МСП из новых регионов не существует".

Законопроект призван решить эту проблему, считает Когогина. "Суть его в том, чтобы включение в реестр ФНС происходило по итогам отчетов о средней численности работающих на последнюю отчетную дату, которая имеется у Росстата. Данные о доходах предприятий учитываться не будут. Новелла коснется порядка 900 тыс. малых и средних предприятий, работающих на новых субъектах. Фракция "Единая Россия" считает эту инициативу важной, актуальной, своевременной и поддержит ее, так как речь идет не только о развитии бизнеса, но и о создании новых рабочих мест, повышении доходов граждан", - резюмировала она.