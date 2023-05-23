Саудовская Аравия примет 29-30 мая российскую деловую миссию Made in Russia + Innoprom

В ней примут участие в том числе Ростех, "Трансмашхолдинг", "Ростсельмаш", "Силовые машины", "Геоскан", "Биокад" и "Герофарм", сообщили в пресс-службе выставки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Первая многоотраслевая деловая миссия Made in Russia + Innoprom посетит Саудовскую Аравию 29-30 мая 2023 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба всероссийской выставки Innoprom.

"В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 29-30 мая состоится многоотраслевая деловая миссия Made in Russia + Innoprom. Главная промышленная выставка России - флагманский проект Минпромторга РФ - впервые выходит за пределы границ ЕАЭС. В премьерной деловой миссии примут участие более 100 российских компаний" , - говорится в распространенном сообщении.

В миссии примут участие, в частности, Ростех, "Трансмашхолдинг", "Ростсельмаш", "Силовые машины", "Геоскан", "Биокад", "Герофарм", компании представят саудовским партнерам свои самые передовые технологии, сообщили в пресс-службе. Среди участников будут и представители российского малого и среднего бизнеса.

Участниками пленарной сессии станут руководители Минпромторга России и представители органов власти Саудовской Аравии, а также главы крупнейших производственных компаний, которые выступят со своим видением развития сотрудничества между двумя странами. Также состоятся тематические сессии, будут работать зоны презентации промышленных проектов "Иннопрома".

"В условиях нарастающих финансовых и экономических санкций российские производители активно ищут новые рынки сбыта. Одним из самых перспективных партнеров многие эксперты называют Королевство Саудовская Аравия. Сегодня в Саудовской Аравии происходит настоящая промышленная революция, возникают десятки промышленных городов, в которых действуют особые режимы для иностранных инвесторов. Российские разработчики промышленных технологий ищут пути к многомиллионным подрядам от государственных заказчиков королевства", - отмечают в пресс-службе.

"Иннопром" - крупнейшая российская промышленная выставка, которая проходит в течение последних 14 лет в Екатеринбурге. По приглашению руководства Узбекистана и Казахстана принято решение ежегодно проводить "Иннопром" в Ташкенте, где выставка состоялась уже три раза, и в Астане, где она впервые пройдет в сентябре 2023 года, говорится в сообщении.