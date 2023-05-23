Минпромторг поддержал блокировку сайтов с розничной продажей табачной продукции

Ведомство также поддержало инициативу о перераспределении части акцизов на табачную продукцию из федерального бюджета в бюджеты регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает разработанный Минсельхозом законопроект о блокировке в интернете информации о розничной продаже никотиносодержащей продукции, заявил журналистам директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

В феврале издание РБК сообщало, что Минсельхоз разработал законопроект, который позволит блокировать сайты, продающие электронные сигареты и никотиносодержащую продукцию, без решения суда. По данным издания, на тот момент предложения находились на рассмотрении заинтересованных ведомств.

"Есть еще несколько инициатив, в том числе и законодательных, которые мы также поддерживаем. Это идет речь о блокировке в интернете информации о розничной продаже табачной и никотиносодержащей продукции. Минсельхоз, по нашей информации, дорабатывает законопроект, который он перед этим разработал. Мы ожидаем его согласования", - сказал Заславский, выступая по видео-конференц-связи на круглом столе о нелегальном обороте табачной продукции в Уральской ТПП в Екатеринбурге.

Кроме того, Минпромторг РФ поддерживает инициативу о перераспределении части акцизов на табачную продукцию из федерального бюджета в бюджеты регионов, добавил Заславский. "[Это можно сделать также], как это сделано в алкогольной отрасли. Зарекомендовала эта мера себя с хорошей стороны: субъекты таким образом получают стимул к тому, чтобы более активно заниматься розничными рынками", - отметил он. При этом регионы необходимо наделить соответствующими контрольными полномочиями, уточнил директор департамента Минпромторга.

В июне 2022 года депутаты фракции ЛДПР также вносили в Госдуму законопроект, которым предлагалось в досудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, содержащим информацию о табачной продукции, курительных смесях и устройствах. Тогда законопроект был возвращен для выполнения требований Конституции и регламента Госдумы из-за отсутствия соответствующего заключения правительства РФ.