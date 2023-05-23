Более 100 разработок будут представлены на выставке в рамках Startup Village в Сколково

Одной из главных тем конференции станет вопрос системного преобразования результатов научных исследований в технологии

ТАСС, 23 мая. Свыше 100 инновационных российских и зарубежных разработок будут представлены на выставке технологических проектов Startup Bazaar, которая откроется в среду в рамках ежегодной конференции Startup Village 2023. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"Тысячи предпринимателей, менторов, стартаперов, инвесторов и ученых соберутся 24-25 мая на ежегодной конференции фонда "Сколково" Startup Village 2023. В этом году организаторы сделали мероприятие максимально практикоориентированным и полезным для технологических предпринимателей. На выставке технологических проектов Startup Bazaar можно познакомиться с более чем 100 разработками российских и зарубежных стартапов", - говорится в сообщении.

В этом году одной из главных тем конференции станет вопрос системного преобразования результатов научных исследований в технологии, а также развитие бизнеса на основе подобных инноваций. Представители профильных государственных ведомств также обозначат векторы развития российского технологического предпринимательства и расскажут, на какую поддержку стартаперы могут рассчитывать в 2023 году.

На форуме лидеры российского бизнеса и руководители фондов обсудят ход цифровой трансформации экономики России, роль систем искусственного интеллекта в ее развитии, а также проанализируют перспективы технологий, способных продлить активную жизнь людям в возрасте. Кроме того, власти Москвы представят на конференции реестр стартапов и центр трансфера технологий из вузов в корпорации.

"В этот раз расскажем о недавно созданном реестре стартапов, о том, как благодаря цифровой платформе i.moscow молодые технократические компании проходят путь от идеи до крупного бизнеса, а также о центре трансфера технологий из вузов в корпорации - работе кластера "Ломоносов" ИНТЦ "Воробьевы горы", - сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводит пресс-служба "Сколково".

Помимо этого, в рамках конференции будет выбран лучший стартап в области креативных технологий, который получит 1 млн рублей на развитие проекта. В числе претендентов на главный приз - коллекция анимационных фильмов о Якутии, бренд футуристической одежды из Красноярска и облачный сервис для создания контента браузерной дополненной реальности. 24 мая, в первый день работы конференции Startup Village, пройдет полуфинал конкурса, а 25 мая станет известен победитель.

Конференция Startup Village, которая в этом году пройдет в 11-й раз, выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. Стратегический партнер мероприятия - правительство Москвы, официальный партнер - Банк ВТБ. Технологический партнер - VK.