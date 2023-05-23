"Газпром" заявил, что инвестиции группы могут составить рекордные 3,056 трлн рублей

При этом чистая прибыль компании за 2022 год по МСФО снизилась до 1,225 трлн, а выручка компания по МСФО составила 11,673 трлн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Инвестиции "Газпрома" в 2023 году могут составить рекордные 3,056 трлн рублей, в том числе по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам. Об этом говорится в отчете холдинга по МСФО за 2022 год.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2023 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 3 056 208 млн рублей", - сказано в отчете компании.

В апреле 2022 года в отчете "Газпрома" за 2021 год сообщалось, что в 2022 году группа "Газпром" планирует направить на инвестиции рекордные 2,258 трлн рублей против 2,004 трлн рублей годом ранее.

Выручка и долг группы

Выручка "Газпрома" увеличилась до 11,673 трлн рублей против 10,2 трлн рублей годом ранее. Показатель EBITDA группы "Газпром" за 2022 год составила 3,6 трлн рублей, что сопоставимо с рекордным результатом 2021 года, отметил замглавы холдинга Фамил Садыгов. Чистый долг "Газпрома", скорректированный на депозиты, на конец 2022 года составил 3,8 трлн рублей

"В 2022 году мы получили чистую прибыль в размере 1,2 трлн рублей Это один из лучших показателей в истории компании. Вместе с тем, он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года", - сообщил Садыгов, слова которого приводятся материалах компании.