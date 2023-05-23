Путин 24-25 мая примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Москве

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент на полях саммита проведет серию отдельных встреч

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а в четверг примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве. 24 мая президент России выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который проводится на тему - "Евразийская интеграция в многополярном мире". 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на мероприятии планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В частности, речь идет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорении цифровой трансформации, устранении регуляторных и торговых барьеров, развитии транспортной инфраструктуры. Также будут обсуждаться вопросы международной деятельности ЕАЭС и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

Кроме того, Путин на полях саммита проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами.