Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Собрание акционеров должно пройти 30 июня в заочной форме

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 30 июня в заочной форме, не утверждать дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Совет директоров рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2022 году с учетом выплаты промежуточных дивидендов по результатам деятельности общества в первом полугодии 2022 года. Всего на промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года было направлено 1,2 трлн рублей - это рекордный объем дивидендов в истории "Газпрома" и российского фондового рынка", - сказано в сообщении.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2022 году упала на 41,4% - до 1,226 трлн рублей. Добыча "Газпрома" в 2022 году снизилась на 20% - до 412,6 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье - на 45,5%, до 100,9 млрд куб. м.

Осенью 2022 года "Газпром" выплатил первые в своей истории промежуточные дивиденды по итогам I полугодия в размере 51,03 рублей на акцию или 1,208 трлн рублей в сумме. Это рекордный показатель для "Газпрома". "Мы не стали дожидаться итогов года, а дали возможность акционерам получить столь значительную сумму заранее. За счет этого полученный дивиденд имеет более высокую реальную стоимость, чем выплата такой же суммы по итогам года", - отмечал замглавы холдинга Фамил Садыгов, слова которого приводились в материалах компании.

"С учетом корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы за 2022 год на 78% превысил чистую прибыль и достиг 2,2 трлн рублей. При этом объем направленных акционерам промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года составил 1,2 трлн рублей или 55% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО за весь 2022 год. Это выше предусмотренного дивидендной политикой целевого уровня - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, "Газпром" обеспечил акционерам сверхприбыль, направив на выплату дивидендов на 115 млрд рублей больше уровня, предусмотренного нашей дивидендной политикой", - подчеркивал топ-менеджер "Газпрома".

Ранее, в июне 2022 года, акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Тогда в компании назвали главными приоритетами инвестпрограмму, подготовку к зиме и необходимость выплаты повышенных налогов. После этого Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс РФ о разовом повышении НДПИ на добычу газа для "Газпрома" на 1,248 трлн рублей суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Позднее НДПИ для "Газпрома" был повышен еще раз - на 50 млрд рублей ежемесячно в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Таким образом, с "Газпрома" будет суммарно собрано дополнительно 1,8 трлн рублей выплат НДПИ в 2023-2025 годах.

Дивидендная политика "Газпрома"

Дивидендная политика "Газпрома", утвержденная советом директоров компании в конце 2019 года, предполагает поэтапное повышение доли скорректированной чистой прибыли по МСФО, направляемой на выплату дивидендов, с 30% по итогам 2019 года до 50% по итогам 2021 года и последующих годов. Но "Газпрому" уже в 2020 году удалось достичь целевого показателя по направлению на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Росимуществу принадлежит 38,37% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.