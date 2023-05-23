Китайских туристов пригласили посетить мероприятия проекта "Открой Моспром"

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский выразил уверенность в том, что результат объединения совместных усилий поможет поднять промышленный сектор на более высокий уровень

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Проект "Открой Моспром" готов принять туристов из Китая на производственных площадках Москвы, в дальнейшем такая практика может стать обоюдосторонней. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Мы сегодня презентовали проект "Открой Моспром", который мы не прекращали ни в связи с пандемией, ни с экономическими санкциями. Результатом этого проекта является глубокое вовлечение жителей в проекты промышленных предприятий. Конечно, мы планируем приглашать в том числе и китайских туристов на наши промышленные предприятия, показывать им особенности технологического процесса, а также делать взаимообмен и отправлять наших горожан в Китай для работы", - сказал Овчинский в кулуарах Российско-Китайского бизнес-форума.

По его словам, китайские партнеры называют такие поездки познавательным туризмом. И в Китае также власти настроены на популяризацию промышленности среди населения, а также на обмен опытом с другими предприятиями из дружественных стран. "Поэтому тут мы идем в одном направлении. Уверен, что результат объединения совместных усилий поможет нам поднять промышленный сектор на более высокий уровень", - подчеркнул Овчинский.

В Шанхае (КНР) 23 мая прошел Российско-Китайский бизнес-форум. В рамках форума состоялось пленарное заседание с участием Михаила Мишустина, прошло несколько тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества. Кроме того, состоялись взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества, отдельные В2В встречи.