Суд в Германии обязал поисковики удалять ложные данные лишь после обоснованных жалоб

Прецедент создан после иска супругов, работающих в сфере финансового консалтинга, которые сочли несправедливыми негативные отзывы о своем бизнесе в Google

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Германии постановил, что поисковые системы обязаны удалять из результатов выдачи личную информацию лишь в тех случаях, если она не соответствует действительности. Как говорится в вынесенном во вторник вердикте, делать это будет необходимо только в случае обращения пользователей и если претензии будут однозначно обоснованы.

Прецедент создан после иска супругов, которые работают в сфере финансового консалтинга. Они сочли несправедливыми негативные отзывы о своем бизнесе в Google. К постам были прикреплены фотографии истцов. Они требовали удалить и статьи, и фото. Суд в итоге постановил удалить только изображения, потому что это является нарушением приватности.

Отрицательные отклики без разглашения личных данных, основанные на субъективной оценке, нарушением закона не являются, постановил суд. Истцы не смогли доказать, что содержавшаяся в отзывах информация была заведомо ложной. "Они не представили ответчику необходимых доказательств, что данная информация является недостоверной", - говорится в вердикте, который опубликован на сайте суда.