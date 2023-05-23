ЦБ с июня повысит для банков нормативы обязательных резервов

В частности, до 8,5% вырастут нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России с 1 июня повысит для банков нормативы обязательных резервов, увеличение составит от 0,5 до 1 п. п. в зависимости от вида валюты, в которой создаются резервы, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России с учетом динамики структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повышает с 1 июня 2023 года нормативы обязательных резервов", - указывается в сообщении.

Так, на 0,5 п. п., до 4,5%, будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Также на 0,5 п. п., до 6%, для всех банков будут увеличены нормативы резервов по всем категориям обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран). На 1 п. п., до 8,5%, вырастут нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран.