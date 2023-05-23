Власти Москвы заявили, что санкционное давление не сказалось промышленности города

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что Москва в 2022 году поставила очередной рекорд по объему инвестиций в основной капитал страны - 5,9 трлн рублей

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Московская промышленность развивается и чувствует себя хорошо, несмотря на санкционное давление. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Промышленность Москвы чувствует себя хорошо. На самом деле, статистика является для нас важным маркером развития промышленного производства. Его индекс вырос гораздо лучше, чем у всей остальной страны. Это говорит о том, что те меры поддержки, которые принимались правительством Москвы, дали свой результат", - сказал Овчинский в кулуарах российско-китайского бизнес-форума.

По его словам, Москва в 2022 году поставила очередной рекорд по объему инвестиций в основной капитал страны - 5,9 трлн рублей.

В Шанхае (КНР) 23 мая прошел российско-китайский бизнес-форум. В рамках форума прошли пленарное заседание с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и ряд тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества. Кроме того, состоялись взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества и отдельные В2В-встречи.