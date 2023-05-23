В Калуге историческое здание бывшего завода "Кристалл" переведут под жилье и бизнес

Новые собственники получили охранные обязательства, им запрещено менять вид фасадов и сносить здание

КАЛУГА, 23 мая. /ТАСС/. Часть исторического здания, которая входит в состав ансамбля казенного винного склада и бывшего завода "Кристалл" в Калуге, относящегося к началу XX века и признанного объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют новые собственники. В главном здании будут располагаться жилье и коммерческие помещения, сообщил ТАСС во вторник председатель комиссии по экономической политике гордумы Калуги Яков Казацкий.

"Главное здание и прилегающая к нему территория внутреннего двора обрели, наконец, нового владельца. Сумма сделки пока не раскрывается, имена тоже, известно, что в здании будут располагаться жилье и коммерческие помещения, предстоит большой объем реставрационных работ", - рассказал Казацкий.

Он уточнил, что новые собственники приобрели часть от комплекса зданий бывшего завода, где в 2022 году рухнула крыша. "Все инвесторы калужане, а значит работать будут с учетом местной специфики и с уважением к одному из главных городских памятников", - пояснил Казацкий, уточнив, что собственники получили охранные обязательства, в том числе им запрещено менять вид фасадов, сносить здание.

Брендовый калужский завод "Кристалл", который производил качественный алкоголь, был построен по типовому проекту в 1901 году. В 1914 году, когда был введен сухой закон, предприятие приостановило работу до 1925 года. В Великую Отечественную войну завод производил в том числе коктейли Молотова. В 2010 году предприятие обанкротилось и закрылось. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.