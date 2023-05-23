23 мая, 13:11

Минфин 24 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Речь идет о ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года и ОФЗ-ПД выпуска 26242 с погашением 29 августа 2029 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России 24 мая проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), сообщается в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске - 11,5 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД выпуска 26242 с погашением 29 августа 2029 года.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. 

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