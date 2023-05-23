FT: производство грузовых контейнеров в мире снизилось на 71% из-за падения спроса

По данным аналитического агентства Drewry, прибыли китайской компании China International Marine Containers за первый квартал сократились на 91%

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Мировое производство контейнеров для транспортировки грузов сократилось на 71% в связи с падением спроса из-за снижения объемов торговли. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитическое агентство Drewry.

По его данным, производство стандартных для отрасли 20-футовых контейнеров в первом квартале этого года упало с 1,06 млн до 306 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Снижение спроса сильно ударило по ведущим производителям. Так, прибыли китайской компании China International Marine Containers за первый квартал сократились сразу на 91% до 160 млн юаней ($23 млн). Доходы другого китайского гиганта COSCO Shipping Development за этот же период года снизились на 71% до 398 млн юаней ($56 млн).

Экономисты Всемирной торговой организации считают, что рост мирового экспорта в этом году замедлится и спрос на контейнеры останется слабым. Согласно прогнозу ВТО, в 2023 году объем мировой торговли должен вырасти лишь на 1,7% по сравнению с 2,7% роста в предыдущем.