Дума одобрила в I чтении порядок антикоррупционных запросов по кандидатам на госдолжности

В отношении держателей реестра и депозитариев устанавливается обязанность в соответствии с полученными запросами направлять сведения о ценных бумагах, принадлежащих указанным в запросах лицам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий круг лиц, имеющих право запрашивать данные относительно кандидатов на замещение государственных и муниципальных должностей, и порядок направления таких запросов. Документ был инициирован правительством во исполнение одного из пунктов утвержденного указом президента РФ Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

Законопроектом предусматривается перечень должностных лиц (руководители федеральных госорганов, председатель ЦБ, высшие должностные лица субъектов РФ и другие), которым предоставляется право направлять запросы в адрес держателей реестра владельцев ценных бумаг и депозитариев (о ценных бумагах, принадлежащих лицам, в отношении которых направлен запрос), в Центральный каталог кредитных историй (о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история человека, в отношении которого направлен запрос), а также в бюро кредитных историй (о титульной, основной, дополнительной и информационной частях кредитных историй).

Речь идет о гражданах, претендующих на замещение государственных должностей субъектов России, муниципальных должностей, должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов РФ, должностей муниципальной службы, должностей членов совета директоров Банка России и должностей в ЦБ. Также эта норма коснется претендующих на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, должности в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях.

В отношении держателей реестра и депозитариев устанавливается обязанность в соответствии с полученными запросами направлять сведения о ценных бумагах, принадлежащих указанным в запросах лицам.

Технические условия взаимодействия Центрального каталога кредитных историй и информационных систем бюро кредитных историй с государственной информационной системой в области противодействия коррупции "Посейдон", в том числе сроки такого взаимодействия, определяются Банком России по согласованию с координатором этой информационной системы.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.