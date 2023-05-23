Костин сообщил, что прорабатывается вопрос расчета в юанях с третьими странами

По словам президента и председателя правления ВТБ, необходимо одобрение Китая

ШАНХАЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Есть страны, готовые осуществлять расчеты с Россией в юанях. Этот вопрос прорабатывается, но необходимо одобрение Китая. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, который принял участие в церемонии открытия Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

"Мы уже на 70% в торговле с Китаем, а это более $190 млрд, ушли от доллара, ушли в рубли и юани. Более того, мы сейчас активно прорабатываем вопросы возможности расчетов с третьими странами с помощью юаня, потому что многие из них готовы работать в юанях и надо, чтобы китайская сторона дала одобрение на это. Поэтому возможности очень большие, и для нас это жизненно необходимо - просто заместить доллар, который постепенно сами западные страны и сами же американцы заставляют нас вытеснять из наших расчетов", - сказал он.

Андрей Костин констатировал, что Китай в настоящее время для России является финансовым партнером номер один, несмотря на то, что юань пока занимает небольшую долю в мировых платежах. В то же время он указал и на несколько проблем, связанных как с периодом распространения ковида, так и с коренными изменениями в мировой политике и положении российского финансового сектора.

"Сегодня мы все-таки вынуждены больше работать с позиции санкционного банковского сектора. Это, конечно, накладывает свои отпечатки. Наши коллеги постепенно разворачиваются лицом к нам, первая реакция была достаточно настороженная, но сейчас я думаю, что есть понимание того, что США и западный мир объявили курс на сдерживание не только России, но и Китая. Уже китайские компании стали под санкции подпадать, я думаю, что это все говорит о том, что нам надо взаимодействовать, и не только по линии несанкционных компаний", - сказал он.