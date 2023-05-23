Испанию назвали вторым главным получателем зерна с Украины, перевозимого через Черное море

По данным министерства инфраструктуры Украины, в эту страну было поставлено 5,4 млн тонн в общей сложности 132 судами из Одессы, Черноморска и порта Южный

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Испания является второй после Китая страной назначения для украинского зерна и сельхозпродукции, которые экспортируются через черноморский коридор, согласованный с Россией. Об этом сообщило во вторник агентство EFE со ссылкой на данные, предоставленные ему правительством Украины.

"На данный момент было отправлено [в Испанию] 5,4 млн тонн [продукции] в общей сложности 132 судами из Одессы, Черноморска и [порта] Южный", - уточнили в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины. Данные цифры соответствуют объемам продукции, отправленной в Испанию через черноморский коридор с момента подписания зерновой сделки в июле 2022 года.

По утверждению украинской стороны, пять судов, направляющихся в Испанию, почти месяц ждут в Босфоре, чтобы пройти досмотр, позволяющий им войти в воды Черного моря для погрузки зерна в порту Южный. Согласно обнародованным в марте данным Еврокомиссии, Испания в 2022 году увеличила импорт зерновых с Украины на 80% - до 4,6 млн тонн, и стала первым покупателем этого вида украинской продукции во всем Евросоюзе.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД РФ ранее заявляли, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что российские условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.