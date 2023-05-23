ФНС рассказала о возможности физлиц проверить баланс налоговых расчетов онлайн

Федеральная налоговая служба России открыла раздел единого налогового счета во всех личных кабинетах в том числе для 800 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России открыла раздел единого налогового счета (ЕНС) во всех личных кабинетах для налогоплательщиков-физических лиц, а также для 800 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь они могут проверить баланс налоговых расчетов онлайн. Об этом заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров в Совете Федерации.

"У нас открыто 46 млн личных кабинетов физических лиц. Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом. Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов", - сказала Егоров.

Кроме того, в разделе можно просмотреть совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций до 2023 года.

По словам Егорова, до реформы системы расчетов из-за большого количества реквизитов для уплаты ежегодно от 60 до 80 млрд рублей платежей терялись и зависали как невыясненные. Теперь такие ситуации исключены.

О ЕНС

С 1 января 2023 года в России вступил в силу федеральный закон, вводящий институт ЕНС для всех налогоплательщиков.

Законом вместо существовавшей ранее обязанности заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета. Он будет открываться каждому гражданину в Казначействе России, и налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием только суммы и своего ИНН. При этом налоговый орган на основе имеющихся документов и информации самостоятельно засчитывает платеж в счет исполнения обязанностей, в том числе на основании данных, представляемых в некоторых случаях плательщиком.