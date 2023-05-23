23 мая, 13:53

Эксперт заявил, что ЕС рассматривает Египет как альтернативу РФ в импорте природного газа

Гендиректор египетского Управления по регулированию газового рынка Карем Махмуд отметил, что возглавляемое им ведомство "получило от европейских стран гранты на проведение исследований по развитию производственных мощностей отрасли"

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. Европейские страны серьезно заинтересованы в развитии инфраструктуры газовой отрасли Египта и рассматривают его в качестве альтернативы России как одного из основных поставщиков природного газа. Такое мнение высказал во вторник генеральный директор египетского Управления по регулированию газового рынка Карем Махмуд.

"Египет располагает достаточно развитой и привлекательной инфраструктурой, которая не имеет себе равных на Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе", - отметил Махмуд, слова которого привел новостной портал Asharq. В ходе дискуссии на заседании парламентского комитета по энергетике и окружающей среде глава управления заметил, что "в самом Египте имеется разветвленная сеть транспортировки газа, а также широкий и перспективный местный рынок".

В настоящее время, убежден Махмуд, "Европа рассматривает Египет как очень крупный рынок и стремится, чтобы он [Египет] стал одним из важнейших экспортеров газа в ЕС, особенно после завершения нынешнего конфликта между Украиной и Россией". Как полагает гендиректор Управления по регулированию газового рынка, "возможно, и до этого момента [завершение конфликта], так как Европа заинтересована, чтобы Египет стал альтернативным [России] источником" поставок газа в ЕС.

В этом контексте Махмуд сообщил, что возглавляемое им управление "уже получило от европейских стран гранты на проведение исследований по развитию производственных мощностей отрасли, а последние гранты связаны именно с исследованиями по совершенствованию и восстановлению инфраструктуры".

Ранее министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла сообщил, что на египетском шельфе Средиземного моря было обнаружено крупное газовое месторождение Наргиз, общие запасы которого сейчас оцениваются специалистами. Он отметил, что по объему природного газа новое месторождение сопоставимо с основным египетским месторождением Зохр, обнаруженным в 2015 году. Общий потенциал Зохр оценивается в 850 млрд куб. метров газа. Кроме того, Каир выделил порядка 8 млрд долларов на разведку новых месторождений. 

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