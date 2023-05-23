ООН продолжил обсуждать с Россией и Украиной остающиеся проблемы по зерновой сделке

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что российские продовольствие и удобрения, включая аммиачные, смогут достичь мирового рынка

ООН, 23 мая. /ТАСС/. ООН продолжает переговоры с Россией, Украиной и Турцией по остающимся проблемам по зерновой сделке и надеется, что российские продовольствие и удобрения, включая аммиачные, смогут достичь мирового рынка. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Проблемы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат обсуждать их. Мы надеемся, что экспорт продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из Российской Федерации и Украины сможет достичь глобальных цепочек поставок безопасным и предсказуемым образом, - отметил генсек. - ООН полностью привержена оказанию поддержки черноморской зерновой инициативе и Меморандуму о понимании".

"Черноморская зерновая инициатива и меморандум о понимании по обеспечению [доступа] российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки помогли стабилизировать рынки, снизили цены и снизили влияние продовольственного кризиса. Украина смогла экспортировать более 30 млн тонн продовольствия, - сказал Гутерриш. - Это включает зерно, доставленное Всемирной продовольственной программой для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене. Я приветствую подтверждение Российской Федерации о том, что она продолжит участие в черноморской зерновой инициативе еще на 60 дней".