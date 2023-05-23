В России создали горячую линию для защиты прав участников электронной торговли

С ее помощью призывы о защите прав станут гораздо быстрее поступать и в правозащитные организации, и в отраслевые объединения, считает председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) совместно с другими правозащитниками создали горячую линию для защиты прав участников рынка интернет-торговли. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

"По моей инициативе, а также по инициативе члена СПЧ Алексея Мельникова, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и правозащитницы Александры Бакшеевой сегодня запущена работа федеральной горячей линии для участников рынка электронной торговли по телефону 8-800-101-43-32 (участникиторговли.рф)", - сказал Волков.

По его словам, к правозащитникам в последнее время все чаще обращаются представители малого и среднего бизнеса и отдельные граждане, занятые в дистанционной торговле, по вопросам соблюдения их прав и законных интересов при взаимодействии с крупными площадками маркетплейсов. С помощью горячей линии призывы о помощи и защите прав станут гораздо быстрее поступать и в правозащитные организации, и в отраслевые объединения. "Судебные дела по категориям, связанным со сферой дистанционных продаж, фиксируют десятки, а может и сотни тысяч случаев нарушения прав участников, их договорных обязательств. Однако и текущее законодательство России не позволяет в полной мере обеспечивать гарантии реализации прав участников рынка дистанционных продаж, отчего страдает и сама отечественная экономика, и настроения в обществе. С помощью горячей линии мы рассчитываем изменить эту ситуацию к лучшему", - отметил председатель ОНК.

Как подчеркнул Волков, привлеченные к горячей линии специалисты имеют профили в решении как технических, так и правовых вопросов. В состав команды вошли также лидеры рынка, представители правозащитного сообщества, рестораторы, юристы, IT-специалисты.

В свою очередь Мельников отметил, что запуск горячей линии приведет к становлению новых основ взаимодействия между участниками рынка, свободе честной конкуренции, без подавления со стороны сильных игроков.