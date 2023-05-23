Китай выступил против инициативы США и Тайваня по торговле

В Министерстве коммерции КНР отметили, что принцип "одного Китая" является обязательным условием участия Тайбэя во внешнеэкономическом сотрудничестве

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Китай протестует против Американо-тайваньской инициативы по торговле. Об этом во вторник заявило Министерство коммерции КНР.

"Мы обратили внимание, что США объявили о завершении переговоров с Тайванем по пяти вопросам Американо-тайваньской инициативы по торговле в XXI веке и скором подписании первой части соглашения. Китай решительно выступает против этого. Тайвань - неотъемлемая часть территории КНР, и принцип "одного Китая" является обязательным условием участия Тайваня во внешнеэкономическом сотрудничестве", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство заявило, что Китай всегда был категорически против любых форм официальных обменов иностранных государств "с тайваньским регионом Китая", "включая переговоры и подписание любых экономических и торговых соглашений, имеющих суверенный подтекст и официальный характер".

19 мая аппарат представителя США на торговых переговорах распространил заявление, в котором говорится, что американские власти и китайский остров Тайвань достигли договоренностей о расширении торговли. Соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшие несколько недель.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно позиции Пекина, поддерживаемой большинством государств, включая Россию, это одна из провинций КНР. Любые попытки Вашингтона поддерживать официальные контакты с Тайбэем вызывают резкое недовольство и протесты со стороны китайского правительства.