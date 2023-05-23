"Норникель" в сентябре запустит систему контроля воздуха в Норильске и Мончегорске

Будет создано мобильное приложение, благодаря которому жители смогут увидеть результат работы системы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Норникель" запустит систему контроля качества воздуха в Норильске и Мончегорске в сентябре 2023 года. Также будет создано мобильное приложение, благодаря которому жители смогут увидеть результат работы системы. Об этом во вторник рассказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев на презентации результатов в области устойчивого развития компании за 2022 год.

"У нас есть проект, это установка систем контроля воздуха в городах, это мы говорим про Норильск и Мончегорск. <...> Мы планируем в сентябре 2023 года официально запустить эту систему, будет создано, помимо интерфейса стационарного, мобильное приложение. Каждый житель не только этих городов, а [все], кому интересно, могут скачать это мобильное приложение и будут видеть, как там нынче дела", - отметил Селезнев.

По его словам, компания установила 16 станций в городе Норильске и 13 в Мончегорске. "Каждая станция измеряет там порядка пяти-шести различных загрязняющих веществ, плюс погодные все вещи: температура, направление ветра, давление и так далее. Вся информация сводится на <...> единый портал, то есть интерфейс, по которому видно все, что происходит в городах. Все это завязано в единую сеть, сейчас проходит и заканчивается уже практически тестирование, опытная эксплуатация, потому что это первая в России система мониторинга в городе, которая была установлена за полярным кругом и в температуре зимой при минус 50", - рассказал Селезнев.