В Магадане предложили ввести региональные квоты для вылова биоресурсов

По мнению региональных властей, эта мера обеспечит население прибрежных территорий доступной рыбной продукцией

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Магаданской области предложили установить новый вид квот для вылова водных биоресурсов - региональный, помимо существующих в рамках второго этапа программы инвестиционных квот добычи. Об этом сообщил руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин во вторник в ходе совещания "Совершенствование законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: проблемы и перспективы" в Совфеде.

Предложение ввести региональные квоты направлено на решение вопроса создания условий ведения бизнеса, увеличение количества организаций МСП, занятых в сфере рыболовства. Правом на осуществление прибрежного рыболовства по региональным квотам предлагается наделять субъекты МСП, зарегистрированные в конкретном регионе и заключившие с территориальными органами Росрыболовства договоры пользования водными биоресурсами по заявительницу принципу. На данный момент регион никак не регулирует прибрежное рыболовство.

"У малых предприятий сейчас нет доступа к селедке, минтаю и камбале, которые постоянно были у нас на рынке и на столах. <…> Мы предлагаем для конкретного субъекта РФ выделять небольшой объем [квот], распределять которые можно будет потом. <…> Мы не говорим о непрозрачной системе, <…> "олимпийская" система зарекомендовала себя хорошо", - сказал он.

По мнению региональных властей, эта мера обеспечит население прибрежных территорий доступной рыбной продукцией.

Глава агентства по рыболовству Приморья Валерия Корко поддержал инициативу магаданских коллег. "У нас рыболовством в акватории, которая прилегает к краю, занимаются 95 региональных предпринимателей и 65 предприятий, а квоты прибрежного рыболовства на такие социальные объекты, как треска, минтай, сельдь имеют всего 15 предприятий. Другие рыбные объекты у нас не котируется, поэтому есть возможность работать, но по вышеуказанным объектам такой возможности нет. Мы поддерживаем выделение региональных квот", - сказал он.

Второй этап реализации программы инвестиционных квот добычи водных биоресурсов начался 1 января этого года. Закон обязывает устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот на вылов отдельных видов водных биоресурсов в каждом рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен по результатам аукционов. Согласно документу, договор на инвестиционные квоты в отношении рыбы будет подразумевать ежегодное производство на построенном заводе в течение двух лет подряд рыбной продукции в объеме, эквивалентном 60% от объема квот пользователей.