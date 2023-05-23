23 мая, 14:22

Novo Nordisk прокомментировала информацию о сокращении производства инсулина в России

В компании заявили, что российский завод продолжает производить этот препарат

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский завод международной фармацевтической компании Novo Nordisk продолжает производить инсулин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского представительства компании.

"Наша главная задача в России - сохранять поставки инсулина для обеспечения пациентов жизненно важными препаратами. Наш российский завод продолжает производить инсулин, предназначенный только для пациентов в России", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Novo Nordisk рассматривает возможность сокращения своего присутствия на российском рынке, передав поставки препаратов в страну стороннему дистрибутору. По словам одного из источников, возможный претендент на управление российским бизнесом Novo Nordisk - зарегистрированная в Швейцарии Swixx Biopharma. 

Теги:
Россия
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