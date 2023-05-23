США продлили лицензии для нефтесервисных компаний на некоторые операции в Венесуэле

Они будут действовать до 19 ноября

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продлила до 19 ноября генеральные лицензии для четырех нефтесервисных корпораций на проведение операций, необходимых для сворачивания их деятельности в Венесуэле, а также обеспечения безопасности персонала и активов. Об этом сообщил во вторник американский Минфин.

Как следует из опубликованного документа, власти США, несмотря на введение ими ранее против Каракаса санкций, не возражают против того, чтобы компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford до 19 ноября осуществляли транзакции с целью завершения в Венесуэле основных операций и выполнения контрактов и соглашений, обеспечивающих безопасность персонала и активов компаний. Это касается и возможного взаимодействия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA или контролируемыми ею предприятиями.

Ранее власти США несколько раз продлевали эту лицензию. Так, срок предыдущей аналогичной лицензии подходил к концу 26 мая. Подчеркивается, что документ не предполагает проведения этими компаниями бурения, добычи, обработки, покупки, транспортировки или доставки нефти или нефтепродуктов венесуэльского происхождения.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро.