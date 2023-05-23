Словацкий Slovnaft принял завышенную цену на транспортировку нефти через Хорватию

Из-за антироссийских санкций европейские компании должны использовать мощности Адриатического нефтепровода для поставок нероссийской нефти

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, входящий в структуру венгерской нефтегазовой компании MOL, был вынужден принять условия JANAF, хорватского нефтетранспортного оператора трубопровода Adria (Адриатический нефтепровод), предусматривающие завышенные тарифы за транспортировку нефти, потому что из-за антироссийских санкций европейские компании должны использовать эти мощности для поставок нероссийской нефти. Со ссылкой на пресс-секретаря комбината Slovnaft Антона Молнара об этом сообщил во вторник новостной портал sme.sk.

"Компания JANAF согласилась только с однолетним контрактом для Slovnaft и MOL, предусматривающим относительно высокие тарифы за транспортировку нефти. Это значит, что Slovnaft и MOL будут платить в несколько раз более высокие сборы по сравнению с соответствующими стандартами в Евросоюзе. У Slovnaft, как и у MOL, не было другого выхода, кроме как принять договоренность, так как нефтепровод Adria имеет большое значение в обеспечении безопасности альтернативных поставок нефти в регионы Центральной и Восточной Европы", - сказал Молнара.

В связи с действующими санкциями комбинат Slovnaft, обеспечивающей своей продукцией Словакию, Чехию, Австрию и Польшу, должен использовать нероссийскую нефть для производства бензина, дизельного топлива и пр. Трубопровод Adria является единственным коридором для доставки в Словакию этого вида энергетического сырья из альтернативных источников. Переговоры с хорватской стороной о тарифах на транспортировку нефти продолжались более года, отметил портал sme.sk.