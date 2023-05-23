23 мая, 14:27

В Томске один из старейших мостов планируют отремонтировать за счет спонсоров

Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер заявил, что этот вопрос планируют обсудить с аптекарским сообществом города

ТОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Аптекарский мост, который является одним из старейших в Томске, планируют отремонтировать. Для это рассматривается возможность привлечения спонсоров из фармацевтического сообщества, сообщил во вторник и.о. мэра Михаил Ратнер в гордуме во время ежегодного отчета о деятельности горадминистрации.

"Есть идея привлечь к ремонту городских мостов потенциальных спонсоров. Почему бы, например, не украсить Аптекарский мост чугунным ограждением с художественным оформлением? Чтобы он выглядел так же красиво, как Каменный мост, и стал еще одним украшением нашего города", - сказал Ратнер.

Он добавил, что этот вопрос городские власти планируют обсудить с аптекарским сообществом Томска. Кроме того, обсуждается ремонт и других мостов - в Томске их около 50.

Аптекарский мост - один из старейших в Томске, он соединяет два исторических района города - Болото и Уржатку. Мост был построен в 1914 году, сначала как постоянный деревянный на каменных сваях, в 1940 году его заменил каменный мост на сваях, в 1987-м он пережил последнюю перестройку. 

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