23 мая, 14:32,
обновлено 23 мая, 14:45

"Автоваз" запустит производство газомоторных Vesta NG и Largus в 2024-2025 году

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в 2024 году запустить производство Lada Vesta NG на газомоторном топливе, в 2025 году - Lada Largus. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак на круглом столе в Совете Федерации.

"В перспективе, при положительной динамике рынка мы в 2024-2025 году планируем запустить еще две газомоторные модели на метане, на компримированном природном газе: это Lada Vesta нового поколения в 2024 году и Lada Largus в 2025 году", - сказал Громак. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация