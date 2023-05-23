"Автоваз" запустит производство газомоторных Vesta NG и Largus в 2024-2025 году

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в 2024 году запустить производство Lada Vesta NG на газомоторном топливе, в 2025 году - Lada Largus. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак на круглом столе в Совете Федерации.

"В перспективе, при положительной динамике рынка мы в 2024-2025 году планируем запустить еще две газомоторные модели на метане, на компримированном природном газе: это Lada Vesta нового поколения в 2024 году и Lada Largus в 2025 году", - сказал Громак.