В Минпромторге сообщили, что Uniqlo может продать свой бизнес в России

Замглавы ведомства Виктор Евтухов отметил, что компания пока не подавала заявку в правкомиссиию на проведение сделки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды Uniqlo может выставить на продажу свой бизнес в РФ. Компания приняла решение полностью покинуть российский рынок, но пока не подавала заявку в правкомиссиию на проведение сделки, пишут "Известия" со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

"Японский ретейлер похожим образом [по примеру McDonald's] сможет предложить купить договоры аренды, "бойкие торговые места" с хорошим покупательским трафиком, оборудование", - заявил Евтухов в кулуарах российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Несмотря на то, что компания приняла решение покинуть российский рынок, Uniqlo еще не подавала заявку в правкомиссию на проведение сделки. Таким образом, покупателя у торговой сети пока нет, уточнил замглавы Минпромторга.

В марте 2022 года компания Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, заявила о приостановке деятельности в России.