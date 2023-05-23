США выделят Судану и соседним с ним странам гуманитарную помощь на $245 млн

Средства выделяются по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Администрация США решила выделить гуманитарную помощь в размере $245 млн Судану и соседним с ним государствам. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как он отметил, речь идет о "дополнительной поддержке жителей Судана и соседних стран, столкнувшихся с последствиями текущего гуманитарного кризиса". Средства выделяются по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

Блинкен отметил, что с 15 апреля вследствие вспышки насилия в Судане около 840 тыс. его жителей стали внутренне перемещенными лицами, почти 250 тыс. покинули страну. Как утверждает госсекретарь, с учетом нового пакета помощи в 2023 финансовом году "общая гуманитарная поддержка Судана и соседних с ним Чада, Египта, Южного Судана и Центрально-Африканской Республики со стороны США составила $880 млн".