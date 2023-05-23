Лукашенко планирует обсудить с Путиным совместные проекты промышленной кооперации

Президент Белоруссии также намерен привлечь к этим проектам страны Евразийского экономического союза

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве в среду проекты промышленной кооперации, а также привлечение к ним стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил ТАСС посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Основная повестка евразийская будет. Евразийская часть - это промышленная кооперация. Потом наш президент хотел бы обсудить ряд проектов наших совместных, можно ли их масштабировать на "пятерку" [стран ЕАЭС] с привлечением ресурсов финансовых развития ЕАЭС, нашего ЕАБРа [Евразийского банка развития] или ВЭБа - более крупных. И на сколько нашим коллегам в "пятерке" интересны темы, по которым мы двигаемся сейчас активно с Россией - это микроэлектроника, станкостроение, в сфере авиастроения. Промышленная тематика номер один в общении президентов", - сказал собеседник агентства в кулуарах форума по камнеобработке "Карелфорум-2023", который открылся во вторник в Петрозаводске.

Крутой добавил, что также лидеры могут обсудить совместное правительственное совещание двух стран на площадке промышленного предприятия. "Может быть, на базе какого-то крупного предприятия: "Камаза", нашего "Белаза" или группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Это пока предложение. Где бы они комплексно послушали сугубо промышленное направление - это поставка комплектующих на конвейеры предприятий наших крупных, как здесь идет импортозамещение, это наше сборочное производство новое и это наша защита рынка, те барьеры, которые существуют", - сказал Крутой.

Ранее Лукашенко, как сообщило агентство БелТА, заявил, что планирует встретиться в среду с российским коллегой, чтобы обсудить и снять имеющиеся проблемы в отношениях Москвы и Минска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник подтвердил планы встречи Путина с Лукашенко. Ранее в МИД РФ говорили о проведении расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая.