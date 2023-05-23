Глава "Россетей" назвал направления сотрудничества электросетевых компаний России и КНР

По словам Андрея Рюмина, в электроэнергетике идет обмен опытом по вопросам развития сетевой инфраструктуры

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае назвал ключевые векторы сотрудничества в электроэнергетике между компаниями из России и КНР. Об этом говорится в сообщении холдинга.

По словам главы российской компании, в электроэнергетике идет обмен опытом по вопросам развития сетевой инфраструктуры. Энергосистемы России и КНР соединяют три энерготранзита 110, 220 и 500 кВ, бесперебойную работу которых организуют "Россети" и Государственная электросетевая корпорация (ГЭК Китая). Высоковольтные объекты китайских коллег накануне посетила российская делегация.

В последние годы фиксируется стабильный рост перетоков из России в КНР: в 2022 году экспорт электроэнергии в Китай достиг рекордного значения в 4,7 млрд кВт⋅ч, что в полтора раза выше уровня допандемийного 2019 года.

Также в приоритете двустороннего сотрудничества - поддержка стратегических проектов, нацеленных на рост двусторонней торговли. "Для электросетевого комплекса РФ разворот на восток означает перефокусировку инвестиций. Около 40% инвестпрограммы группы "Россети" на 2023-2024 годы связано с проектами в Сибири и на Дальнем Востоке. Конечно, речь идет в том числе о решении внутрироссийских задач. Но своевременное развитие сети, ее надежное функционирование играют также ключевую роль в реализации стратегических инициатив, нацеленных на рост двустороннего товарооборота с КНР", - приводятся в сообщении слова Рюмина из его выступления на круглом столе, посвященном сотрудничеству в сфере энергетики.

Он отметил, что группа "Россети" уже выполнила мероприятия по электроснабжению нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, обеспечила технологическое присоединение к сети объектов газопровода "Сила Сибири" в Якутии и Амурской области. Сейчас крупнейшим проектом является развитие Восточного полигона железных дорог. Также идет активная работа по электроснабжению промышленных площадок, создающихся с китайскими партнерами, в частности, Амурского газохимического комплекса - совместного предприятия "Сибура" и Sinopec.

Рюмин добавил, что возможности для кооперации с КНР есть в энергетической отрасли в целом. На фоне санкций, введенных с 2014 года против России, группа "Россети" сократила зависимость от зарубежных производителей с 40% до 6,1%. При этом продолжается сотрудничество с поставщиками из дружественных стран для замещения групп оборудования, которые не производятся в нужном объеме на территории России. Актуальными задачами также являются обмен опытом и взаимодействие по темам, связанным с энергопереходом, внедрением новых технологий, защитой от цифровых угроз.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.