Москва планирует расширить партнерство с Китаем в сфере микроэлектроники и машиностроения

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, у некоторых поставщиков с московского рынка открылась большая ниша, которую можно заполнить

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют расширить партнерство с Китаем в сферах микроэлектроники, пищевой промышленности и машиностроения. Об этом ТАСС сообщил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"У нас очень много секторов освобождается в связи с уходом иностранных компаний. Среди них много европейских компаний, которые активно присутствовали на нашем рынке. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы китайские производители приходили на наш рынок. В первую очередь, не только с готовой продукцией, но и со своими технологиями в рамках партнерства с нашими компаниями. Такой опыт по целому ряду направлений мы уже имеем. Для таких проектов мы предлагаем целый набор льготных условий - начиная от земли и заканчивая льготным финансированием. Безусловно, микроэлектроника, пищевая промышленность и машиностроение - это те сферы, где мы определенно видим большие перспективы для взаимодействия", - сказал он в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума.

По его словам, несколько презентаций, которые были сегодня озвучены на форуме, будут очень полезны для столичных компаний, в том числе и строительных, так как у некоторых поставщиков с московского рынка открылась большая ниша, которую можно заполнить. "Поэтому то, что сегодня было, - это очередной этап в налаживании отношений", - подчеркнул заммэра.

В Шанхае 23 мая прошел Российско-китайский бизнес-форум. В рамках форума прошли пленарное заседание с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и ряд тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества. Кроме того, состоялись взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества, и отдельные В2В-встречи.