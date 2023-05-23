Совет директоров "Русала" 5 июня обсудит выплату дивидендов за 2022 год

В сентябре 2022 года акционеры одобрили промежуточные дивиденды в размере $0,02 на акцию впервые с 2017 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" на заседании, которое пройдет 5 июня, планирует обсудить выплату дивидендов за 2022 год, говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

"Русал" объявляет, что заседание совета директоров компании пройдет 5 июня, где среди прочего будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов перед годовым общим собранием акционеров", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2022 года акционеры "Русала" одобрили промежуточные дивиденды в размере $0,02 на акцию впервые с 2017 года.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.