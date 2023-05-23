В Коми предложили компаниям Китая локализовать производства оборудования для леспрома

КНР является одним из крупнейших импортеров лесопродукции из Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба

СЫКТЫВКАР, 23 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми предложили китайским партнерам рассмотреть возможность локализации производства лесной техники и оборудования на территории Коми. На сегодня Китай является одним из крупнейших импортеров лесопродукции из Коми, торговый оборот вырос за 2022 год на 24,3% - до $121,7 млн и будет наращиваться, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба в ходе Российско-китайского бизнес-форума, который проходит в рамках официального визита в Китай председателя правительства России Михаила Мишустина.

"Для решения вопроса импортозамещения в сфере лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования и технологий предлагаем китайским компаниям рассмотреть возможность локализации производства лесной техники на территории Коми, в том числе посредством организации совместных предприятий", - сообщил глава региона на круглом столе форума "Перспективы российско-китайской кооперации в области промышленности".

По его словам, лесопромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей Коми. И если раньше производители региона были ориентированы в основном на экспортные поставки лесопродукции на рынки Европы, Америки, Центральной Азии, то сегодня они больше ориентированы на рынки Ближнего Востока, Китая, Ирана, Египта, Турции и стран СНГ. По итогам 2022 года оборот торговли лесопродукцией с Китаем вырос на 24,3% - до $121,7 млн за счет увеличения объема экспорта целлюлозно-бумажной продукции. Удельный вес экспорта в Китай составляет порядка 20%. Эта продукция крайне востребована, это самая широкая номенклатура высококачественных пиломатериалов, различных видов фанеры, ДСП и ДВП, товарной целлюлозы и картонно-бумажной продукции, топливных брикетов, пеллет. Порядка 20 предприятий Коми производят около 60 тыс. тонн топливных брикетов и 430 тыс. тонн пеллет в год, при спросе эти объемы могут быть увеличены в разы. Производятся также деревянные домокомплекты.

"Но не только лесом богата наша республика. Я предложил китайским коллегам рассмотреть возможность участия инвесторов Китайской Народной Республики в добыче и переработке минерально-сырьевых ресурсов Коми <…> по добыче угля, барита, кварцево-жильного сырья, калийных солей. <…> По результатам выступления подошли представители нескольких крупных китайских компаний, которые дали свои предложения по возможным инвестициям. Эти предложения будут прорабатываться, но есть уже сегодня ответная реакция от крупных компаний КНР", - отметил глава Коми в своем видеообращении, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

О форуме

В Шанхае 23 мая прошел Российско-китайский бизнес-форум. В рамках форума состоялось пленарное заседание с участием премьера Михаила Мишустина, прошло несколько тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества. Кроме того, состоялись взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества. В состав делегации от Коми вошли руководители крупнейших лесопромышленных предприятий региона - "Лузалес", "Промтех-инвест", "Печора Север лес".