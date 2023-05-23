23 мая, 15:28

Более 30 тыс. га земель в Подмосковье засеяли масличными культурами

Среди муниципальных образований по темпам посева масличных культур лидируют Шаховская, Зарайск и Серебряные Пруды

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. План по севу масличных культур выполнен в Московской области более чем на 70%, уже засеяно свыше 30 тыс. га сельхозземель. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сейчас в регионе масличными культурами засеяно 30,1 тыс. га масличных культур. Этот результат опережает показатели прошлого года на 5,6 тыс. га", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

В пресс-службе добавили, что план по севу масличных культур выполнен в Подмосковье на 72%. Так, яровой рапс посеян на площади в 18,3 тыс. га, подсолнечник - на 1,5 тыс. га, соя - на 9,7 тыс. га.

Среди муниципальных образований по темпам посева масличных культур лидируют Шаховская, Зарайск и Серебряные Пруды. 

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