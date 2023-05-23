23 мая, 15:25

Дерипаска предсказал крах 250 региональных американских банков

Сергей Бобылев/ ТАСС
Основатель "РУСАЛ", "Группа ГАЗ" и Фонда "Вольное Дело" Олег Дерипаска
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам предпринимателя, прогнозы американских аналитиков о китайском экономическом кризисе из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае можно будет увидеть "на американской земле"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что около 250 региональных американских банков не смогут пережить кризис. Такое мнение бизнесмен высказал в Telegram-канале.

Читайте также
Эксперт заявил, что многие региональные банки США остаются в зоне рискаМинистр финансов США предупредила глав банков о катастрофических последствиях дефолтаВ США банки HSBC и Scotia Capital обвинили в неподобающем ведении электронной коммуникации

"Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся", - написал бизнесмен.

Дерипаска добавил, что прогнозы американских аналитиков о китайском экономическом кризисе из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае в действительности в ближайшее время можно будет увидеть "на американской земле". "Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе - это одна из прелюдий", - отметил он. 

Теги:
СШАРоссияКитайДерипаска, Олег Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация