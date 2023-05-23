Дерипаска предсказал крах 250 региональных американских банков

По словам предпринимателя, прогнозы американских аналитиков о китайском экономическом кризисе из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае можно будет увидеть "на американской земле"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что около 250 региональных американских банков не смогут пережить кризис. Такое мнение бизнесмен высказал в Telegram-канале.

"Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся", - написал бизнесмен.

Дерипаска добавил, что прогнозы американских аналитиков о китайском экономическом кризисе из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае в действительности в ближайшее время можно будет увидеть "на американской земле". "Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе - это одна из прелюдий", - отметил он.