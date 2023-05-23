Почти 550 IТ-компаний прошли процедуру подтверждения аккредитации Минцифры

В ведомстве сообщили, что пока заполнили форму на "Госуслугах" и отправили заявку только 20% из тех, кого касается это требование

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Почти 550 IТ-компаний уже прошли процедуру подтверждения аккредитации Минцифры РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

"Прошли процедуру подтверждения и получили положительное решение - 546 компаний", - сказано в сообщении.

Также получили запросы дополнительной информации для корректировки сведений 214 компаний, заявления от 1 441 зарегистрированы и находятся на стадии проверки. "Пока заполнили форму на "Госуслугах" и отправили заявку только 20% из тех, кого касается это требование", - добавили в министерстве.

Проверка заявлений, как напомнили в министерстве, будет идти до 1 июля, до 21 июля будет вынесено итоговое решение. Если при проверке обнаружатся несоответствия, то министерство уведомит компании, чтобы они успели обновить данные в заявлении. "Компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня включительно, лишатся аккредитации", - говорится в сообщении.