В Венгрии сообщили о желании Центральной Европы продлить запрет на импорт зерна с Украины

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к руководству Евросоюза с просьбой продлить эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса как минимум до конца декабря

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Венгрия и еще четыре страны Центральной Европы хотели бы сохранить запрет на импорт зерна с Украины до конца года и рассчитывают, что Еврокомиссия одобрит такое решение. Об этом сообщил во вторник венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь, напомнивший, что временный запрет был введен на период с 2 мая по 5 июня.

В связи с этим Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к руководству Евросоюза с просьбой продлить эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса как минимум до конца декабря. "В настоящее время мы ждем предложения Еврокомиссии о сохранении нынешнего режима ЕС после 5 июня", - говорится в заявлении главы Минсельхоза, опубликованном на сайте этого ведомства.

Надь отметил, что в ближайшие пару недель ситуация на аграрных рынках стран Центральной Европы нормализована не будет, поскольку большая часть их зерновых складов по-прежнему занята прошлогодним украинским товаром. Эта продукция, не дошедшая до потребителей в Азии и Африке, застряла в Европе, и ее продажа по демпинговым ценам нанесла серьезный ущерб местным фермерам.

В середине апреля Венгрия и другие центральноевропейские страны ввели запрет на поставки зерновых и масличных культур с Украины, который был отменен после того, как Еврокомиссия установила по их просьбе с 2 мая общие ограничения. В то же время они разрешили транзит по своей территории украинского зерна на его традиционные рынки сбыта в Азии и Африке.

Венгрия ужесточила контроль за такими перевозками, на которые теперь отводится 15 дней. Власти строго следят, чтобы грузы направлялись по заявленным маршрутам установленным получателям. Партии товаров опечатываются на границе, а их транспортировка регистрируется в электронной системе придорожного контроля.

Как заявлял ранее глава Минсельхоза, существует устная договоренность о том, что нынешний общий запрет сохранится в ЕС и после 5 июня, но Венгрия хотела бы получить письменные гарантии от лиц, принимающих решения в Брюсселе.