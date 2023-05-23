В Норильске на Медном заводе запустят первую систему автоконтроля выбросов

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев заявил, что одна установка на трубу промышленного предприятия компании - это "несколько десятков миллионов"

ТАСС, 23 мая. Компания "Норникель" запустит в промышленную эксплуатацию первую автоматическую систему контроля выбросов на Медном заводе в Норильске летом 2023 года. Об этом во вторник рассказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев на презентации результатов в области устойчивого развития "Норникеля" за 2022 год.

Система автоматического контроля на источниках выбросов на промышленных источниках создается в рамках эксперимента по квотированию выбросов в рамках проекта "Чистый воздух"

"На Медном заводе у нас уже один работает измерительный комплекс, который летом выйдет на промышленный уровень. Сейчас мы настраиваем <…> и летом получим готовый измерительный комплекс. Дальше у нас есть планы по установке пяти комплексов на Надеждинском металлургическом заводе и дальше будем тиражировать", - сообщил Селезнев.

По его словам, одна установка на одну трубу промышленного предприятия компании - это "несколько десятков миллионов". Также он отметил, что компания переориентировалась на российских производителей этого оборудования.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.