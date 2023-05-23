Завод по производству стройматериалов расконсервируют в КБР в ближайшее время

Предстоит привести заводское оборудование в рабочее состояние, наладить добычу и переработку строительного ископаемого

НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. Завод по производству строительной продукции "Каббалкгипс" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии будет расконсервирован в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник глава региона Казбек Коков.

Ранее планировалось, что завод начнет работу в первом полугодии 2023 года.

"Важным для республики является возобновление производства на предприятии "Каббалкгипс". Переговоры с инвесторами велись с прошлого года, сегодня состоялась встреча с генеральным директором "Эко-золопродукт" Фархадом Исмайыловым, компания выступила инвестором проекта. Обсудили планы дальнейшего развития завода, который в ближайшее время будет расконсервирован", - написал Коков в своем Telegram-канале, не уточнив времени.

Он отметил, что предприятие обладает собственным месторождением гипсового камня. Предстоит привести заводское оборудование в рабочее состояние, наладить добычу и переработку строительного ископаемого. "Завод имеет значение как для экономики нашего региона, так и для строительной отрасли страны в целом в плане ресурсного импортозамещения. Восстановление завода, помимо доходов в бюджет республики, даст дополнительные рабочие места", - добавил он.

Согласно планам инвестора, на первоначальном этапе в течение года будет образовано 200 рабочих мест с последующим увеличением их количества.

ООО "Каббалкгипс" было открыто в городе Тырныаузе в августе 2002 года, переориентировавшись с производства силикатного кирпича на гипсовые вяжущие и изделия на их основе. ВЭБ.РФ вложил в проект 5 млрд рублей, были построены пять заводов, в том числе дробления, гипсовых вяжущих, гипсовых сухих смесей, гипсовых плит, гипсовых панелей. В 2015 году объемы выпуска и реализации продукции планировалось довести до 600 млн руб. Ожидаемые отчисления в бюджеты всех уровней в 2015 году составляли более 133 млн руб.