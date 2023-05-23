23 мая, 15:48

"Автоваз" предложил пролонгировать программу по субсидированию продаж газомоторной техники

Ее могут продлить до 2030 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Автоваз" выступает за продление срока действия программы по субсидированию продаж газомоторной техники до 2030 года. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак на круглом столе в Совете Федерации.

"Мы просим пролонгировать программу Минпромторга по субсидированию продаж газомоторной техники. Эта программа есть. Она успешно работает. <...> Программа работает до конца 2024 года, и мы очень надеемся, что она будет продолжена до 2030 года. Тем самым будет обеспечено стабильное планирование производства газомоторной техники во всех сегментах", - сказал Громак.

В рамках программы министерство субсидирует автопроизводителю скидку, которую он предоставляет конечному покупателю газомоторной техники.

Он также отметил важность того, чтобы эта программа была обеспечена надлежащим финансированием. 

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