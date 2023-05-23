Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ

Белорусскую делегацию возглавит вице-премьер Николай Снопков, рассказал посол республики в РФ Дмитрий Крутой

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен лично принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне. Делегацию от страны на форуме возглавит вице-премьер, сообщил ТАСС посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Нет, президент наш туда не планирует, там не планирует участвовать. Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов - это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Белоруссии и России", - сказал Крутой в кулуарах форума по камнеобработке "Карелфорум-2023", который открылся во вторник в Петрозаводске.

Он добавил, что представителей Белоруссии на ПМЭФ будет возглавлять первый вице-премьер, который ведет экономические вопросы.

"Делегацию от правительства [Белоруссии] будет возглавлять первый вице-премьер наш, который ведет экономические вопросы. (Вопросы экономики курирует вице-премьер Николай Снопков - прим. ТАСС). Ну и я вместе с ним", - рассказал собеседник.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. Он пройдет в этом году 14-17 июня.

Юбилейный, десятый форум регионов России и Белоруссии состоится в Республике Башкортостан 26-28 июня. Его ежегодно организуют под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии. В прошлый раз мероприятие проводили в Гродно под девизом "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства".