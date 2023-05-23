Концерн заявил об успехе очередного этапа консолидации своего бизнеса и о значительном снижении рисков

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Энергетический концерн Uniper не видит необходимости в дополнительном финансировании со стороны правительства ФРГ до 2024 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

"Uniper не ожидает дальнейших финансовых потерь от замещающих закупок объемов газа в связи с прекращением поставок из России с середины прошлого года", - отметили в концерне. "Обязательства по поставкам попутного природного газа коммунальным предприятиям и промышленным потребителям на 2023 и 2024 годы практически полностью застрахованы форвардными контрактами", говорится в заявлении. "Таким образом, дальнейшего увеличения капитала правительством Германии больше не потребуется", - заверили в Uniper.

Концерн заявил об успехе очередного этапа консолидации своего бизнеса и о значительном снижении рисков. "Из-за значительного падения цен на газ по сравнению с прошлым годом от операций хеджирования ожидается прибыль до налогообложения в размере более €2 млрд. Использование прибыли, полученной за счет замещения объемов газа, будет согласовано с правительством ФРГ в соответствии с требованиями одобрения государственной помощи ЕС", - констатировали в концерне.

Uniper подтвердил прогноз восстановления объемов прибыли на 2023 год. Концерн получил уже более €13 млрд государственной помощи и при необходимости может привлечь еще €19,5 млрд.

В декабре 2022 года Еврокомиссия одобрила выделение из германского бюджета €34,5 млрд на рекапитализацию Uniper. Одобрив спасение концерна, ЕК выставила условия, которые призваны не допустить нечестной конкуренции на рынке. Спустя несколько дней правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна, получив 99% его акций. В сентябре кабмин договорился с Uniper и финской энергокомпанией Fortum о порядке национализации германского концерна. В соответствии с условиями соглашения правительство вложит более €8 млрд в Uniper и приобретет акции у Fortum по цене €1,7 за каждую.