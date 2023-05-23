Небензя: экспорт аммиачных удобрений РФ мог бы обеспечить продовольствием 200 млн человек

Постоянный представитель России при ООН отметил, что эти поставки должны были начаться одновременно с вывозом украинского продовольствия, однако этого не происходит

ООН, 23 мая. /ТАСС/. Поставки российских аммиачных удобрений позволили бы произвести продовольствие для 200 млн человек. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Хотели бы обратить особое внимание на поставки аммиака, прописанные в стамбульских соглашениях. Это может обеспечить поставки 2,5 млн тонн сырья, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений. Такой объем удобрений позволил бы произвести продовольствие для 200 млн человек, - сказал Небензя. - Эти поставки должны были начаться одновременно с вывозом украинского продовольствия, однако этого не происходит".