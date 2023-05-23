23 мая, 16:21

В Курганской области на площадке Катайского насосного завода появится индустриальный парк

Объем капитальных вложений первого этапа составляет порядка 750 млн рублей

ТАСС, 23 мая. Создание индустриального парка на площадке Катайского насосного завода началось в Курганской области. Объем капитальных вложений первого этапа составляет порядка 750 млн рублей, будет создано 200 новых рабочих мест, сообщается в официальном Telegram-канале властей региона во вторник.

"Сегодня в Курганской области дан старт строительству седьмого индустриального парка. Он будет создан в Катайске на площадке Катайского насосного завода. Объем капитальных вложений первого этапа составляет порядка 750 млн рублей", - сказано в сообщении.

Как отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков, на Катайском насосном заводе сейчас работают 580 человек, продукция идет для нужд Росатома и "Транснефти". "В ходе реализации нового проекта на его территории будет построено 11,5 тыс. и реконструировано порядка 10 тыс. кв. м промышленных цехов. Планируется к созданию 200 новых рабочих мест", - отметил глава региона.

Отмечается, что по завершению проекта промышленная инфраструктура индустриального парка будет состоять из производственных и складских помещений, административно-бытового корпуса. Планируется, что потенциальные резиденты индустриального парка будут заниматься производством и обслуживанием электродвигателей, автоматики и приборов контроля, трубопроводной арматуры, комплектующих и деталей для насосов, резиновых и пластмассовых изделий, осуществлять деятельность в области информационных технологий, обеспечивая своей продукцией и Катайский насосный завод.

Ранее ТАСС в фонде "Инвестиционное агентство Курганской области" сообщали, что власти планируют завершить создание в регионе сети из восьми индустриальных парков до 2024 года. Планируемый объем привлеченных благодаря паркам инвестиций превысит 1 млрд рублей. Сеть промышленных парков формируется в регионе по плану ускоренного развития. Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована. 

Теги:
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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